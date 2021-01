Trasladan a Santa Cruz a Iván González, el principal sospechoso del asesinato del vendedor de autos

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Agentes de inteligencia de Cochabamba, capturó la tarde de este jueves a Iván Gonzáles Guzmán (25), presunto autor del asesinato de Yamil Rosales Rivera quien salió de su domicilio el 1 de enero en el municipio de Comapara para comercializar su camión Nissan Cóndor.

El sospechoso del violento crimen que sacudió el municipio Comarapa, fue trasladado en un vuelo desde Cochabamba para llegar a las 20:00 horas al aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.

Iván fue conducido bajo fuertes medidas de seguridad hasta dependencias de la Felcc de Santa Cruz con el fin de prestar su declaración, y que en una audiencia de medidas cautelares se defina su situación jurídica.

Según hipótesis de los investigadores y que está basada en testimonios de los familiares de la víctima, Yamil Rosales le había entregado $us 4.000 a González, considerado su amigo y colega, para que le llevara una vagoneta RAV-4 indocumentada de Challapata a Comarapa. Sin embargo, González no cumplió con el acuerdo y en las últimas semanas Yamil le suplicaba que cumpliera con el acuerdo, pero no recibía respuestas.

Bajo estos elementos, el fiscal asignado al caso, Julio Bustos, informó que uno de los móviles que llevaron al cruel asesinato es por una presunta deuda que tenía Iván con la víctima.

De acuerdo a la Fiscalía, Iván Gonzáles será acusado por el delito de asesinato.

Antecedentes

Ante la desaparición de Yamil Rosales, que se dedicaba a la compra y venta de autos indocumentados, los familiares sentaron la denuncia y los agentes de Diprove interceptaron el camión Nissan en Punata (jurisdicción de Cochabamba) cuando era conducido por José Luis Rosas, en un operativo de rutina. Tras una requisa en el motorizado, los uniformados encontraron en la mochila de Rosas una camisa ensangrentada, una manopla y un puñal, entre otros elementos, lo que llevó a su detención.

Después que fue interrogado y ante la presión de la población de Comarapa, José Luis confesó del hecho y la Policía halló los restos de Yamil Rosales Rivera con tres impactos de bala y el cuerpo siendo calcinado a la orilla de una quebrada, en Tiraque.