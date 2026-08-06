Tres hombres son enviados a la cárcel de San Sebastián por hechos de violencia intrafamiliar en Cochabamba

La violencia contra las mujeres mantiene en alerta a las autoridades locales tras registrarse cuatro casos de agresiones físicas y psicológicas en un solo día en la ciudad de Cochabamba, con una mayor incidencia reportada en la zona sur.

En las últimas horas, efectivos policiales ejecutaron diversos operativos que culminaron con la aprehensión de cuatro sujetos implicados en violencia intrafamiliar por haber agredido a sus parejas.

Tras la realización de las audiencias de medidas cautelares, el Ministerio Público y las autoridades judiciales determinaron la detención preventiva por el lapso de tres meses para tres de los imputados, quienes fueron trasladados al penal de San Sebastián Varones.

Por su parte, el cuarto individuo imputado fue beneficiado con detención domiciliaria mientras continúan las investigaciones correspondientes. La recurrencia de estos hechos genera preocupación en los organismos de protección, que refuerzan el monitoreo ante el alza de denuncias en sectores vulnerables de la capital valluna.

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