Allanaron la vivienda de Antonio Talamás por denuncia de violencia intrafamiliar en su contra 

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) realizó un allanamiento en el domicilio de Antonio Talamás, por la denuncia de violencia intrafamiliar en su contra.

El director de la Felcv, Edson Fernández, informó que el operativo se llevó adelante junto al Ministerio Público con el objetivo de recolectar elementos que permitan esclarecer los hechos denunciados.

“A fin de lograr de manera objetiva la verdad histórica del hecho que se investiga, con una orden de aprehensión ya librada es que esta jornada agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y el Ministerio Público realizaron este trabajo”, señaló Fernández.

Durante la intervención, las autoridades secuestraron varios objetos que serán sometidos a pericias y además procedieron al arresto de dos personas que tendrían relación con el caso.

“Se han secuestrado ciertos elementos. No se olviden que estamos hablando de una denuncia donde se ha ejercido violencia y lesiones. Entonces, a tal efecto, necesitamos corroborar tales versiones”, indicó la autoridad.

Asimismo, Fernández explicó que se solicitó información a la Dirección General de Migración para establecer si Talamás continúa en territorio boliviano.

Finalmente, el director de la Felcv exhortó al investigado a presentarse ante las autoridades competentes para asumir su defensa dentro del proceso. “El que nada hace, nada teme. Si la persona se encuentra acá en el departamento, presentarse como corresponde”, concluyó.

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