Diputados entregan pines personalizados; gastaron en total Bs 130.000

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Julio Castro Salazar, entregó distintivos personalizados a los legisladores durante la 158 sesión ordinaria, con el objetivo de que sean utilizados en los actos protocolares por los 201 años de la Independencia Nacional.

Los actos centrales se realizarán este jueves 6 de agosto en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca.

“Permítame, por favor, hacer entrega de un distintivo personalizado para cada uno de ustedes para que lo luzcan en este 6 de agosto”, señaló Castro durante la sesión.

Castro: “Muchos pedían que sea más bañado en oro”

Durante su intervención, el presidente de Diputados afirmó que algunos legisladores habían solicitado otro tipo de distintivo, como una banda o un pin de mayor tamaño.

“Muchos han estado pidiendo que sea una banda, que sea un pin tal vez más grande, más bañado en oro”, dijo Castro.

La autoridad legislativa sostuvo que el acto buscaba mostrar la responsabilidad de los diputados en el marco de la conmemoración patria.

Cada distintivo costó Bs 500

De acuerdo con el reporte de adquisición del distintivo institucional, cada pieza tuvo un precio unitario de Bs 500.

El documento refiere la compra de distintivos institucionales para diputados nacionales titulares.

El monto total de la adquisición alcanzó los Bs 130.000.

Surgen cuestionamientos por el gasto

Tras conocerse el costo de los distintivos personalizados, surgieron cuestionamientos y pedidos de explicación sobre el uso de recursos en la Cámara de Diputados.

El gasto generó observaciones debido al monto total destinado para estos artículos conmemorativos, en un contexto de críticas por el manejo de recursos públicos.

Hasta el momento del reporte, se aguardaban mayores explicaciones sobre la compra y el destino específico de los distintivos entregados a los legisladores.

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