Paz abre reunión del 50/50 y plantea “acabar con el centralismo”

El presidente Rodrigo Paz inauguró la reunión con gobernadores en la ciudad de Sucre con un mensaje centrado en la necesidad de avanzar hacia el fortalecimiento de las regiones y la reducción del centralismo estatal.

Durante sus palabras de bienvenida, el mandatario expresó su respeto a las autoridades departamentales y aseguró que su Gobierno tiene la voluntad de iniciar un proceso para romper con el modelo centralista.

“Debe ser la primera vez que hay un presidente que quiere romper con el centralismo”, señaló Paz.

“Estado tranca” en todos los niveles

El jefe de Estado afirmó que el denominado “Estado tranca” no solo está presente en el Gobierno central, sino también en gobernaciones y alcaldías.

Según Paz, ese modelo respondía a otro contexto de recursos y financiamiento, por lo que ahora debe ser desmontado para dar paso a una administración más moderna y eficiente.

“El Estado tranca está en todos los niveles. Está en el Gobierno central, está en las gobernaciones, está en las alcaldías”, sostuvo.

Reducción de ministerios como señal

Paz recordó que años atrás el Ejecutivo contaba con 21 ministerios y afirmó que actualmente su Gobierno opera con 12, lo que consideró una señal de reducción del Estado central.

Indicó que el objetivo es disminuir la estructura centralista para fortalecer a las regiones y promover el desarrollo desde los departamentos.

“Es la señal clara de que queremos ir reduciendo más ese Estado central para que evidentemente se fortalezcan las regiones”, manifestó.

Desarrollo desde las regiones

El presidente sostuvo que, en su visión, el Estado debe construirse desde las regiones, pero con una mirada moderna y no con las estructuras actuales.

Advirtió que una transformación desordenada podría generar debilidad institucional y ser aprovechada por actores externos.

“El Estado se construye desde las regiones, pero tiene que ser con una visión moderna”, afirmó.

Proyectos de integración

Durante su intervención, Paz mencionó algunos proyectos que, según dijo, pueden marcar un salto cualitativo y cuantitativo para el país.

Entre ellos citó la carretera en Cobija, que permitiría conectar mercados como Brasil y Perú, además del proyecto bioceánico por Paraguay, Tarija, Chuquisaca y Potosí.

También hizo referencia a inversiones empresariales planteadas en San Ignacio de Velasco, que, según el mandatario, muestran que Bolivia puede avanzar hacia un modelo distinto de desarrollo.

Primeros pasos contra el centralismo

Paz afirmó que su Gobierno está dispuesto a dar los primeros pasos para terminar con el centralismo, pero insistió en que el proceso debe hacerse de forma ordenada y sólida.

“Este presidente, este Gobierno, está presto para generar los primeros pasos de acabar con ese centralismo”, dijo.

El mandatario remarcó que el objetivo es desmontar el Estado central para brindar mejor servicio y atención a las regiones.

Llamado a la madurez

Al cerrar sus palabras de inauguración, Paz agradeció la presencia de los gobernadores y destacó la importancia de enviar una señal de madurez al país en un momento de dificultad.

“Gracias por estar en este momento, a esta convocatoria, estableciendo creo una línea de madurez para darle una señal grande al país”, expresó.

La reunión continuó luego en un ámbito más reservado, con el tratamiento de temas vinculados al modelo autonómico y la propuesta del 50/50.

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