Militares refuerzan controles en la frontera entre San Matías y Cáceres ante ola de violencia

Ante la escalada de violencia registrada en el departamento de Santa Cruz, efectivos militares reforzaron los controles en el punto fronterizo entre San Matías (Bolivia) y Cáceres (Brasil).

El operativo está orientado a supervisar el ingreso y salida de ciudadanos extranjeros y fortalecer las acciones de seguridad en esta zona limítrofe.

Foto: Daniel Román/Red Uno

El control fronterizo es ejecutado por personal del Regimiento de Infantería 14 "Florida", dependiente de la Quinta División del Ejército, cuyos efectivos realizan verificaciones de identidad, inspecciones y patrullajes permanentes con el objetivo de evitar el desplazamiento de personas presuntamente vinculadas a organizaciones criminales.

Foto: Daniel Román/Red Uno

El despliegue de militares se produce en un contexto marcado por una ola de violencia en el departamento cruceño, donde en la última semana se registraron diez personas fallecidas en distintos hechos delictivos.

Las autoridades buscan reforzar la presencia del Estado en la frontera y evitar que grupos criminales utilicen estos pasos para ingresar o salir del país.

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