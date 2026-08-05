Aramayo afirma que el Federalismo es una construcción de largo plazo

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que el Federalismo debe entenderse como una construcción de largo plazo y no como una decisión inmediata, en el marco de la reunión entre el presidente Rodrigo Paz, gobernadores y el gabinete ministerial en Sucre.

Consultado sobre si el Federalismo forma parte de la discusión, Aramayo señaló que este tipo de modelos requiere procesos amplios, acuerdos políticos y bases técnicas.

“El Federalismo es una construcción de largo plazo”, afirmó la autoridad.

Cita el ejemplo español

Aramayo puso como referencia el proceso autonómico de España, al señalar que tomó varias décadas consolidar un modelo institucional y económico.

Recordó que en ese país se comenzó a hablar de autonomía en los años 30 y que recién décadas después se plantearon leyes económicas vinculadas al funcionamiento autonómico.

“Ha sido un proceso que ha tenido una larga data. No es que el tiempo actual nosotros vayamos a plantearlo con ese nivel de dimensión temporal, pero hay que entender que son procesos”, sostuvo.

El 50/50 inicia como debate

Sobre la propuesta del 50/50, el ministro aclaró que la reunión no implica una ejecución inmediata, sino el inicio de una discusión que debe recuperar aprendizajes del pasado y tomar en cuenta el actual contexto económico del país.

“Este no es un ejercicio de distribuir dinero, porque dinero no hay. Es un ejercicio para poder ver cómo podemos plantear un nuevo modelo autonómico que se refleje en bienestar en la gente”, señaló.

Pide debate técnico y serio

Aramayo sostuvo que el Gobierno busca que la discusión salga del “capricho” y de la “imaginación” para trabajarse de manera seria y técnica.

Advirtió que comprometer medidas de corto plazo sin un análisis de sostenibilidad puede afectar el futuro del modelo autonómico.

“Se pueden aceptar muchas cosas y comprometer muchas cosas a corto plazo, pero eso compromete muchas veces la sostenibilidad. Hay que pensar a largo plazo”, indicó.

No fija fecha de aplicación

Consultado sobre si el 50/50 podría aplicarse en 2026 o 2027, Aramayo evitó establecer una fecha concreta y señaló que una reforma de este tipo no puede tener una “fecha de vencimiento”.

Explicó que primero se debe sincerar el debate sobre las finanzas públicas, las competencias de cada nivel de gobierno y las características de las autonomías departamental, municipal, regional e indígena originaria campesina.

Diagnóstico antes de reformas

El ministro remarcó que el país necesita actualizar sus modelos sectoriales de política pública, revisar la asignación de competencias y determinar qué recursos son necesarios para atender las necesidades de la población.

También mencionó la necesidad de analizar el perfil epidemiológico de salud a partir del Censo 2024 y revisar qué normas deben modificarse.

“Hay que tener un diagnóstico claro. Luego de eso hay que ver sobre qué realidad nos estamos manejando”, afirmó.

Política de Estado

Aramayo insistió en que el debate autonómico debe ser asumido como una política de Estado, capaz de trascender a las autoridades actuales.

“Nosotros somos autoridades pasajeras, tenemos que construir algo para el largo plazo”, manifestó.

Según la autoridad, el objetivo final de cualquier modelo autonómico debe ser mejorar el bienestar de la población y fortalecer la coordinación entre el nivel central y los gobiernos territoriales.

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