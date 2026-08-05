Inicia reunión de Gobierno y Gobernadores por el 50/50

Gobernadores de diferentes departamentos comenzaron a llegar la tarde de este miércoles a la Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre, para participar de una reunión con el presidente Rodrigo Paz.

El encuentro tiene como eje central el tratamiento de la propuesta del 50/50, planteamiento que busca avanzar en una nueva distribución de recursos entre el nivel central del Estado y las gobernaciones.

Autoridades presentes

Según el reporte en vivo, entre las autoridades que ya ingresaron a la Casa de la Libertad se encontraba el gobernador de Santa Cruz, quien fue recibido por las personas que aguardaban en el lugar.

También se informó la llegada de autoridades departamentales de Cochabamba y Oruro, además de representantes del Ejecutivo nacional.

En el lugar ya se encontraban el ministro de Economía, la ministra de Salud y el ministro de la Presidencia, quienes participarán de la reunión junto a las autoridades subnacionales.

Esperaban a más gobernadores

Hasta el momento del reporte, aún se aguardaba el ingreso de otras autoridades, entre ellas representantes de Beni, Tarija, Pando y La Paz.

También se informó que el presidente del Estado aún no había llegado al lugar, por lo que el inicio formal del encuentro continuaba pendiente.

Debate por el 50/50

El encuentro se desarrolla en medio de expectativa por la propuesta del 50/50, uno de los temas centrales en la relación entre el Gobierno nacional y las gobernaciones.

Se espera que la reunión permita avanzar en acuerdos o lineamientos sobre la distribución de recursos y las demandas planteadas por las autoridades departamentales.

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