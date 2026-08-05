Tránsito y Movilidad Urbana despejan la Av. Blanco Galindo tras registrarse accidentes por filas de diésel

Ante el incremento de accidentes viales provocados por vehículos de transporte pesado estacionados a un costado de las vías, la Dirección Departamental de Tránsito y la Dirección de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba desplegaron un operativo conjunto para reorganizar las filas de camiones que aguardan por diésel en la avenida Blanco Galindo.

La intervención urgente responde a varios choques y colisiones registrados en los últimos días contra camiones que obstruían la calzada, incluso formando doble fila en sectores próximos a las estaciones de servicio.

Reubicación en avenidas secundarias

Las autoridades determinaron que los motorizados de gran tonelaje no podrán permanecer parqueados ocupando los carriles principales de esta arteria interdepartamental. En su lugar, el flujo de espera se desvió hacia calles y avenidas paralelas.

"Nos hemos reunido con la finalidad de poder realizar la prevención porque en estos últimos días se han dado diferentes hechos de tránsito con vehículos que se encuentran realizando filas para carguío de combustible", explicó un vocero de la unidad de Tránsito, al detallar que, si bien no se puede suspender el acceso a los surtidores ubicados sobre la carretera principal, el estacionamiento debe realizarse en las vías secundarias coordinadas con el municipio.

Control diario y entrega de fichas

Para garantizar la fluidez vehicular y mitigar el peligro en la zona, el personal de Movilidad Urbana mantendrá controles diarios y aplicará un sistema de ordenamiento mediante fichaje para los transportistas.

"Habiendo evidenciado siniestros viales relacionados con conductores que han generado accidentes al pasar por estos sectores, realizamos una coordinación con Tránsito para reorganizar la ocupación de las filas", señaló Heber Rojas, director de Movilidad Urbana. El autoridad precisó que se están entregando tickets exclusivamente al transporte pesado para conservar el orden de llegada sin invadir la calzada de la Blanco Galindo.

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