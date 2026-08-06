Terminal de buses de La Paz registra alta demanda de pasajes por el feriado largo

La Terminal de Buses de La Paz registra un intenso movimiento de pasajeros que buscan viajar a diferentes destinos del país aprovechando el feriado largo por las fiestas patrias.

Durante la noche, varias personas llegaron hasta la terminal para consultar por pasajes, principalmente hacia destinos como Cochabamba y Tarija, aunque algunos usuarios señalaron que ya no encontraban boletos disponibles.

“Creo que ya no hay pasajes”, indicó una pasajera que buscaba viajar a Cochabamba.

Filas inciertas por falta de diésel

Uno de los principales problemas reportados por los pasajeros es la incertidumbre sobre la habilitación de salidas, debido a que algunas empresas estarían esperando que los buses carguen diésel antes de vender nuevos boletos.

“Están esperando que los buses carguen diésel y recién habilitan los pasajes. Estamos haciendo fila incierta, no sabemos si vamos a conseguir o no”, señaló un pasajero que intentaba viajar a Cochabamba.

Según el reporte, los horarios de salida también generan preocupación, ya que los usuarios no tienen certeza de si los buses partirán a la hora anunciada.

Molestia por falta de boletos a Tarija

La alta demanda también se reflejó en destinos como Tarija, donde algunos pasajeros expresaron molestia porque no lograban encontrar pasajes.

La situación se presenta en medio de un mayor flujo de viajeros por el feriado largo, pero también en un contexto de dificultades en el abastecimiento de combustible para el transporte interdepartamental.

Trámites para menores también generan filas

Otro punto de alta demanda se registró en las oficinas de la Defensoría de la Niñez, donde padres de familia realizaban trámites de permisos de viaje para menores de edad.

Según el reporte, a diferencia de otras jornadas en las que se observaban pocos padres haciendo este trámite, esta vez se formó una fila extensa.

Las autoridades recomendaron a quienes aún deban viajar tomar previsiones, tanto para la compra de boletos como para la obtención de permisos si viajan con menores.

Recomiendan tomar recaudos

Ante el movimiento de pasajeros, se pidió a la población acudir con anticipación a la terminal, verificar la disponibilidad de pasajes y confirmar horarios de salida con las empresas de transporte.

La incertidumbre por la carga de diésel y la alta demanda podrían afectar la programación de viajes durante el feriado largo.

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