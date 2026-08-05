Retornan las filas por gasolina y diésel en La Paz y El Alto

Las filas por gasolina y diésel retornaron este martes en distintos surtidores de La Paz y El Alto, generando molestia entre conductores que aseguran haber esperado durante varias horas para cargar combustible.

Los choferes reclamaron que deben soportar largos tiempos de espera y también las condiciones del clima, en medio del feriado largo por las fiestas patrias.

“Es demasiado molesto. Las colas han retornado nuevamente y nos complican por el trabajo y por todas las actividades que tenemos que cumplir”, señaló uno de los conductores.

Sin gasolina en Obrajes

En la zona de Obrajes, una estación de servicio ubicada en la calle cero no contaba con gasolina durante la noche, según el reporte en vivo.

La fila de vehículos se extendía hasta la curva de Obrajes, mientras varios conductores permanecían a la espera de la llegada de una cisterna.

De acuerdo con el informe, algunos vehículos abandonaban la fila tras varias horas de espera, lo que hacía avanzar momentáneamente la columna, aunque sin que se hubiera iniciado la venta de combustible.

Filas también en Kantutani

El panorama se repetía en otros puntos de la ciudad de La Paz. En la estación de servicio de Kantutani también se reportaron filas extensas por gasolina.

Los conductores expresaron frustración por la situación y señalaron que el retorno de las filas afecta sus actividades diarias, especialmente en días en los que muchas familias buscan descansar o trasladarse por el feriado.

“Todo es perjudicial para estar acá haciendo las colas, pese a que es semana de feriado largo. Uno quiere descansar para estas fechas”, indicó otro ciudadano.

Conflicto y congestión en El Alto

En la ciudad de El Alto, las filas por gasolina y diésel generaron congestión vehicular en la avenida Satélite, donde varios carriles quedaron ocupados por motorizados que aguardaban atención.

Según el reporte, las filas se extendían por varias cuadras alrededor de distintas estaciones de servicio, principalmente en la avenida Satélite y la avenida Cívica.

“Desde la madrugada estamos haciendo cola”, reclamó un conductor, quien denunció que otros vehículos intentaban incorporarse a la fila.

Conductores dicen que no pueden trabajar

Algunos choferes aseguraron que esperan desde la madrugada e incluso desde el día anterior para poder cargar combustible.

“No se puede encontrar desde ayer, desde las 11 de la mañana no había combustible. Esta mañana hemos comenzado a hacer fila desde las 6 de la mañana”, relató un conductor en El Alto.

El chofer señaló que la falta de carburante les impide trabajar con normalidad y que muchosante les impide trabajar con normalidad y que muchos pasan toda la jornada en la fila sin poder retornar a sus hogares.

Filas ocupan vías completas

En la avenida Satélite, las filas tomaron ambos carriles y afectaron la circulación hacia Ciudad Satélite.

El reporte indicó que una situación similar se observó en otros surtidores de El Alto, como en sectores de la avenida 6 de Marzo y Senkata.

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