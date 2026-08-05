Identifican a brasileño acribillado en la avenida Busch y buscan a los autores

La Policía identificó al ciudadano brasileño de 37 años que fue acribillado en inmediaciones de la avenida Busch, en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, por motivos de seguridad y para no afectar el avance de la investigación, las autoridades decidieron no revelar su identidad.

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, confirmó que la víctima fue plenamente identificada y señaló que se realizan las verificaciones correspondientes para conocer más detalles sobre su historial.

“Está plenamente identificada esta persona, sería de nacionalidad brasileña. Por motivos de seguridad y de la investigación no vamos a dar el nombre del sujeto, pero sí es una persona de 37 años de edad”, explicó Gómez.

El hecho ocurrió cuando el hombre salía de un restaurante, momento en el que fue interceptado por sujetos armados que dispararon en su contra y posteriormente huyeron a bordo de un vehículo de color blanco.

Durante las investigaciones, los efectivos policiales colectaron varias vainas de calibre 5.56, munición que presuntamente fue utilizada durante el ataque. Además, se procedió al secuestro de dos vehículos que podrían aportar elementos importantes para esclarecer el crimen.

“Estamos realizando la colección de varias vainas de calibre 5.56, que sería el que utilizaron para cegar la vida de esta persona. De la misma manera se está procediendo al secuestro de dos vehículos, uno sería en el cual llegó la víctima y el otro porque tiene varios impactos de arma de fuego”, informó el comandante policial.

La Policía presume que al menos dos personas participaron en el ataque y anunció que enviará información a la Interpol para verificar si la víctima contaba con antecedentes.

Las autoridades continúan con la toma de declaraciones y el análisis de las evidencias recolectadas para identificar a los responsables del hecho.

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