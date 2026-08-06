Permanece en la morgue el cuerpo del ciudadano brasileño acribillado en Santa Cruz

El cadáver del ciudadano brasileño acribillado a mediodía en el barrio El Carmen continúa en la morgue judicial de La Pampa de la Isla, en Santa Cruz, a la espera de la autopsia de ley. El procedimiento forense resulta fundamental para recabar indicios biológicos, por lo que se aguarda un informe oficial del Ministerio Público sobre este avance.

Avances periciales y aprehensión

Durante los operativos iniciales, las fuerzas del orden lograron la aprehensión de un sospechoso vinculado al sangriento ataque armado. Asimismo, los peritos procedieron al secuestro del teléfono celular de la víctima de 37 años para extraer información clave sobre sus últimos contactos.

El violento hecho se produjo cuando el hombre salía de un restaurante sobre la avenida Busch y fue interceptado por sicarios que dispararon desde un vehículo blanco. En el lugar de la agresión se colectaron varias vainas percutidas de calibre 5.56 que confirman la alta potencia del armamento utilizado.

Reservas en la investigación e indicios vehiculares

Las autoridades decidieron mantener en reserva la identidad del fallecido por razones de seguridad y para evitar entorpecer las pesquisas en curso. Por otro lado, la Policía procedió al secuestro de dos motorizados sospechosos que aportarían elementos determinantes para dar con el paradero de los atacantes.

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