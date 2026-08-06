Gobernación pide intervención militar en Santa Cruz ante ola de violencia

La Gobernación de Santa Cruz recomendó al Gobierno nacional autorizar una intervención militar conjunta en apoyo a la Policía para enfrentar a grupos criminales que operan en el departamento.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, afirmó que hechos recientes como la emboscada a una patrulla policial, la fuga de dos reclusos de Palmasola y el asesinato de un ciudadano brasileño revelan un escenario de mayor presencia de organizaciones delictivas.

“Esto revela la presencia de organizaciones criminales con altas capacidades que ponen por encima a las organizaciones criminales y por debajo precisamente a la Policía y al propio Estado”, señaló Santistevan.

Desde la Gobernación plantearon que las Fuerzas Armadas puedan participar en operativos de seguridad y que los efectivos militares tengan autorización para utilizar sus armas de fuego durante estas acciones.

“La Gobernación de Santa Cruz recomienda al Gobierno nacional la inmediata intervención militar conjunta en apoyo a las fuerzas del orden para contrarrestar y desarticular a grupos criminales de gran escala que operan en Santa Cruz”, indicó.

Además, Santistevan señaló que el gobernador dispuso que la Secretaría de Hacienda gestione recursos destinados a fortalecer a la Policía departamental, de acuerdo con los requerimientos que presente la institución.

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