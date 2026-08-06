Gobierno y gobernadores firman acuerdo por el 50/50 en Sucre

El presidente Rodrigo Paz calificó como un momento “refundacional” la reunión sostenida con los nueve gobernadores en la Casa de la Libertad, en Sucre, donde se abordó la propuesta del 50/50 y el futuro del modelo autonómico del país.

El mandatario afirmó que el encuentro permitió consolidar un acuerdo entre el Gobierno nacional y las gobernaciones para iniciar una nueva etapa de construcción del Estado desde las regiones.

“Hoy se firmó un acuerdo por la patria”, afirmó Paz al cierre de la reunión.

“Empieza el fin del centralismo”

Paz sostuvo que el acuerdo marca el inicio del cierre del ciclo del centralismo en Bolivia, aunque remarcó que el proceso debe realizarse de manera ordenada para dar certidumbre al país.

“El primero en firmar ha sido el presidente para que tengan la certidumbre de que empieza el fin del centralismo”, señaló.

El jefe de Estado indicó que el nuevo modelo debe construirse con participación de los nueve departamentos y con una visión de largo plazo, más allá de una gestión gubernamental.

“Lo que hagamos a partir de ahora en coordinación del Gobierno nacional con las nueve gobernaciones será el futuro de los siguientes 100 años de la patria”, manifestó.

Regiones como eje del desarrollo

Durante su intervención, Paz afirmó que Bolivia debe avanzar hacia un modelo en el que las regiones sean el eje central del desarrollo nacional.

Sostuvo que, si no se genera riqueza y desarrollo desde los departamentos, el país no podrá mejorar la salud, la educación ni las oportunidades para la población.

“Si no generamos riqueza, si no generamos desarrollo entre los nueve departamentos con el Gobierno nacional, no tendremos nada que entregar al pueblo”, expresó.

Acuerdo con ruta técnica

Tras la salida del presidente, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que el acuerdo no se limita a un compromiso político, sino que establece una ruta crítica que ya comenzó a trabajarse con los equipos técnicos de las gobernaciones.

“No es solamente un compromiso político. Ha habido un trabajo en mesas técnicas y una serie de convergencias con los equipos técnicos de las nueve gobernaciones”, señaló Espinoza.

El ministro remarcó que los nueve gobernadores firmaron el acuerdo, lo que, según dijo, muestra el respaldo al proceso.

Alivio de deudas para gobernaciones

Espinoza informó que uno de los puntos trabajados es la situación de deuda que enfrentan prácticamente todas las gobernaciones.

Indicó que el Gobierno nacional y las autoridades departamentales coincidieron en la necesidad de contar con una herramienta que permita gestionar y aliviar esas deudas heredadas.

“Estamos trabajando en una herramienta que les permita aliviar esas deudas ahora mismo en esta gestión”, sostuvo.

Ley para revisar gastos impuestos a las regiones

Otro punto del acuerdo está relacionado con los gastos que, según el ministro, fueron impuestos a las gobernaciones pese a corresponder al nivel central del Estado.

Espinoza calificó esta situación como un “abuso competencial” y anunció que se trabaja en una ley que será tratada en esta gestión legislativa.

“Era un pedido de todas las gobernaciones y el Gobierno central ha entendido perfectamente que esto era un abuso competencial”, afirmó.

Presupuesto 2027 y recursos

El ministro de Economía señaló que, de cara al Presupuesto General del Estado 2027, se trabajará desde el ámbito técnico en criterios tributarios, nuevos dominios tributarios, equilibrio fiscal y buen manejo financiero.

Consultado sobre si se redistribuirá el Impuesto a las Transacciones (IT) desde 2027, Espinoza evitó confirmar una medida específica y señaló que el análisis no se concentrará únicamente en un impuesto.

“Va a ser un trabajo técnico que permita no solamente el trabajo sobre un impuesto, sino sobre ingresos que permitan que todas las gobernaciones, desde sus distintas potencialidades, puedan generar recursos nuevos y también coparticipar recursos que existan”, explicó.

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