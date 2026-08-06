Ciudadano brasileño acribillado en la Av. Busch tendría antecedentes en su país

El ciudadano brasileño Vanderson Santos Souza, de 37 años, quien fue acribillado por dos sujetos en inmediaciones del tercer anillo externo de la avenida Busch, en Santa Cruz de la Sierra, tendría antecedentes judiciales registrados en Brasil.

La información fue obtenida de Escavador, una plataforma digital brasileña que funciona como un buscador de información pública judicial. El sitio, operativo desde 2014, recopila datos disponibles en los Diários Oficiais (boletines oficiales) y en los sistemas de los distintos Tribunales de Justicia de Brasil.

Según los registros publicados en esta plataforma, el nombre de Vanderson Santos Souza aparece en 33 casos judiciales. De estos, 11 corresponden al estado de Mato Grosso y 7 al estado de Maranhão.

El hombre estaría relacionado con investigaciones por presuntos delitos de tráfico de armas y narcotráfico; estos datos deberán ser corroborados por las autoridades dentro del proceso investigativo que se desarrolla en Bolivia.

Santos Souza fue interceptado por delincuentes que se movilizaban en un vehículo blanco, quienes le dispararon y posteriormente escaparon del lugar.

La Policía Boliviana inició las investigaciones para identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen que se presume un posible ajuste de cuentas relacionado con actividades ilícitas.

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