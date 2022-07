Triple asesinato en Ivirgarzama: los victimaron en una casucha y luego los trasladaron cinco kilómetros

Cochabamba, Bolivia

Las tres personas encontradas sin vida dentro de un vehículo en Ivirgarzama fueron asesinadas en una casucha, ubicada en el Sindicato Villa Victoria.

Dos fueron victimados con impactos de bala y uno fue degollado. Después, llevaron los cuerpos hasta el lugar donde fueron encontrados, a cinco kilómetros de la localidad de Ayopaya.

Se trata de una construcción precaria de madera, con algunas mesas, donde hay restos de sangre por donde los cuerpos fueron arrastrados hasta el camino y también tierra removida. Los subieron a una movilidad, en la que recorrieron cinco kilómetros y luego abandonaron los cuerpos y el vehículo, intentaron incendiarlo, pero no lo lograron y se dieron a la fuga.

La Policía avanza en las investigaciones y se espera que en las próximas horas se pueda identificar a los implicados, debido a que también se cuenta con la declaración de un testigo, que estuvo en el lugar y logró escapar con vida. Se trata del conductor del vehículo que llevó a los tres sujetos hasta la zona del trópico de Cochabamba, donde se encontraron con dos personas, quienes habrían sido los que dispararon, los mismos están prófugos.

Por otro lado, los pobladores de Ivirgarzama se encuentran preocupados y asustados, aseguran que es la primera vez que pasa algo así.

El corregidor aseguró que no conocían a las personas que fueron asesinadas.

Los fallecidos fueron identificados como Alex Eriberto Aguirre Lince, de 31 años de edad; Carlos Alfredo Callaú Rocha, de 33 años; y Darwin Fabián Antelo Chávez, de 27 años. Todos de Santa Cruz de la Sierra.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital de Ivirgarzama, donde se realizaron las autopsias correspondientes. La Policía informó que una de las hipótesis es que los móviles serían económicos.

Los familiares aseguraron que los jóvenes no tendrían nada que ver con el mundo delictivo. Primero llegó la familia de Antelo que se llevó el cuerpo y ya lo están velando en la ciudad de Santa Cruz. El joven se había graduado hace dos semanas de la carrera de Ingeniería Comercial, de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM). Los padres contaron que el viaje a Cochabamba había sido para dar un paseo y que no conocen a los otros victimados.

Luego, se apersonó la hermana de Callaú, quien aseguró que su hermano se dedicaba a la compraventa de automóviles, justo el motivo que lo habría traído a Cochabamba, y no tenía enemigos. Asimismo, negó que haya sido un reo prófugo. A mediodía, la Policía indicó que tenía antecedentes por estafa.

"Es injusto que lo hayan matado a mi hermano, porque no estaba involucrado en malos pasos. Dijeron que era exrecluso, no es cierto, nada de lo que se está hablando de él", aseveró.

Contó que deja una hija en la orfandad, además era comerciante y prestamista.

Detalló que encontró el cuerpo de su hermano con golpes en el rostro e impactos de bala.

"Pedimos que se haga justicia, que se esclarezca el caso, que se llegue al fondo, porque esto no se puede quedar así, no puede quedar impune, que cada vez sigan matando como si la vida no valiera nada", comentó.