Trufi que estaba con pasajeros fue apedreado por enfrentamiento entre líneas de transporte

Cochabamba, Bolivia

Conductores de líneas de transporte público de Cochabamba se enfrentaron por rutas en el centro de la ciudad y un minibús que estaba con pasajeros terminó apedreado.

Todo comenzó a las 20 horas aproximadamente, cuando los choferes de la línea 150 fueron anoticiados de que los conductores de la línea 107 estaban realizando su ruta y recogiendo pasajeros. Entonces, unas 25 personas -entre hombres y mujeres- se reunieron y emprendieron una carrera desde la Av. Aroma y Esteban Arce hasta la Av. Siles. Aseguran que avasallaron sus rutas, invadiendo su espacio de trabajo. Además, denunciaron que les rompieron sus letreros.

"La línea 107 y R a partir de las 4 de la tarde, invaden nuestra ruta, se entran por la Av. San Martín y vienen toda la Av. Aroma. Su ruta es por la calle Ladislao Cabrera y no quieren respetar. Ya hemos tenido muchas charlas, se les ha dicho a sus dirigentes. Por la trancadera en la calle Lanza y Av. Aroma, no nos dejan pasar y toda nuestra gente los van recogiendo ellos, todo esto sector. Hace años se hizo la denuncia, pero no pasa nada. No vamos a negar, nosotros también salimos con grupos de choque, pero no deben hacer este daño así. Rompieron letreros en nuestra ruta, nos atacaron. Han roto parabrisas y pincharon llantas", aseguró un conductor de la línea 150.