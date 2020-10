Twitter Bloquea los mensajes que le desean la muerte a Trump

Cargando...

EE.UU.

Este sábado Twitter ha dado a conocer las nuevas actualizaciones sobre sus políticas acerca de aquellos mensajes que deseen o expresan un deseo de muerte, lesiones corporales graves o enfermedades mortales contra una persona, luego de la oleada de bromas funerarias contra el presidente estadounidense Donald Trump y la noticia de que contrajo coronavirus.

La red social dijo que este tipo de tuit será removido por ir en contra de las reglas de la gigantesca comunidad, aunque no signifique una suspensión inmediata.

“Los usuarios no pueden esperar abiertamente la muerte de Trump y los tweets que lo hagan tendrán que ser eliminados”. Twitter se refirió a una regla de "comportamiento abusivo" que ha estado en los libros desde abril.

Este tipo de medidas buscan garantizar la seguridad en todos los ámbitos de los usuarios y ha sido apoyada por diferentes personalidades en el mundo, destacando la actriz y activista Patricia Arquette, quien comentó:

"Muchas mujeres en política han estado experimentando esto durante mucho tiempo. Es mejor que esto se aplique a ellos también a partir de ahora".

El periodista, profesor de comunicaciones, ganador de cinco premios Emmys, Carlos Montero, también aplaudió la decisión de la red social. Entre las personas que también se sumaron a responder y compartir la iniciativa ya sea cuestionándola, apoyándola o pidiendo que se aplique sin ninguna distinción se encuentran la activista negra Brittany Packnett Cunninghan, la presidente del Centro para el Progreso Americano Neera Tanden, entre otros.

Twitter revisará y tomará medidas contra los informes de cuentas dirigidas a un individuo o grupo de personas con cualquiera de los comportamientos de odio en Tweets o Mensajes directos.

¿A quiénes se aplica?



• Para las cuentas que tienen un comportamiento abusivo en su perfil.

• Para el comportamiento dirigido a personas en función de su raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave, esto puede infringir nuestra política de conducta de odio.

• Desear o esperar un daño grave a una persona o grupo de personas.

• No toleramos contenido que desee, espere o exprese un deseo de muerte, daños corporales graves o enfermedades fatales contra un individuo o grupo de personas. Esto incluye, pero no se limita a:

• Esperar que alguien muera como resultado de una enfermedad grave, por ejemplo, "Espero que tengas cáncer y mueras".

• Desear que alguien sea víctima de un accidente grave, por ejemplo, "Ojalá te atropellara un coche la próxima vez que hagas ruido".

• Decir que un grupo de personas merece una lesión física grave, por ejemplo, "Si este grupo de manifestantes no se calla, merece que le disparen".