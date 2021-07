Tyler Posey, protagonista de un 'Lobo adolescente', se declara Queer

Cargando...

Conocido como Scott McCall, en la serie 'Un Lobo Adolescente", Tyler Posey decidió hablar sin tabúes sobre su sexualidad. El año pasado, durante el confinamiento, el actor se identificó como género fluido en una entrevista vía zoom, y reconoció haber tenido relaciones con otros hombres, aunque nunca llegó al terreno sexual.

Estas declaraciones salieron a la luz poco antes de que Posey abriera su cuenta de Onlyfans, de manera que muchas personas consideraron que solo lo hacía por llamar la atención, y conseguir así más suscriptores a su página, y así ganar más dinero. Sabiendo a lo que se atenía, Tyler llegó a recibir comentarios de odio, lo que el actor contaba de esta manera:

"Alguien me preguntó si había estado con hombres, además de con mujeres, y dije que sí. Desde entonces ha habido una persona muy ruidosa en Internet, estoy bastante seguro de que solo es una persona, y está intentando llamarme "gay-baiter". ,expresión inglesa que se refiere a alguien que se hace pasar por gay para ganar dinero, pero en mi caso no es así.", dijo el joven actor.

Tyler recientemente ha vuelto a hablar del tema y se reafirma como persona del colectivo LGTBIQ+, y agradece a su novia Phem por ayudarle a lo largo del proceso de aceptación.

"Ahora mismo estoy en la mejor relación que he tenido con una mujer, y ella también es del colectivo. Phem me ayudó a darme cuenta de que encajo bajo el paraguas queer y que soy sexualmente fluido, supongo. No, no supongo, no quiero que alguien vea esta entrevista y diga: 'Bueno, estaba un poco indeciso al respecto'".

Tyler asegura que cada vez que un famoso habla públicamente de su sexualidad o identidad de género, esta ayudando a dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+, convirtiéndose en un referente para cualquier persona que se sienta identificada con su situación.

"Muchos artistas de todo el mundo han dado este paso, como por ejemplo Demi Lovato, Miley Cyrus, Pablo Alborán, o Elliot Page. Todos ellos han sido acogidos con las manos abiertas por parte de sus fans, que se alegran de que por fin puedan sentirse ellos mismos.Yo no quiero esconderle nada a mis seguidores y si he estado con un hombre, y por eso no me siento ni mal ni arrepentido, la vida hay que vivirla sin tapujos", indicó Tyler.