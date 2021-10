Un accidente de tránsito se produjo en la zona Cristo Rey tres movilidades fueron afectadas

El dueño del taxi, manifestó este jueves, que aparentemente el camión habría perdido el control de los frenos, ya que se precipitó contra su movilidad.

“Yo estaba pasando normal, cuando el camión bajó parece sin frenos, cuando estaba pasando me llegó a alcanzar, me hizo impactar al otro vehículo más. No estaba con pasajeros me estaba yendo a otro trabajo, fuerte fue el choque”, manifestó el dueño del taxi.