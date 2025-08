Un adulto mayor es señalado como posible responsable del incendio que se propagó en la Serranía de Sama, según el relato de los vecinos de la zona Rincón de la Victoria, el hombre de 57 años, habría estado quemando ropa, y aunque en una primera oportunidad apagó el fuego, indicaron que destapó las cenizas para volver a realizar la quema y el fuego se descontroló.

“Contó que un día antes había salido a quemar ropa y que su yerno le había retado y lo cubrió, pero más tarde volvió a destapar las cenizas para terminar de quemar y ahí ya no pudo controlar el fuego”, señala uno de los vecinos entrevistado por el portal Todo Noticias Tarija.

El vecino relató, además, que, tras ver el fuego en cercanías de la vivienda del hombre, le pidieron salir de la zona, pero el nombre se habría negado, poco después fue hallado con quemaduras en el cuerpo.

“He visto el fuego fuerte y me acerqué, y cuando llegué ahí, el fuego ya estaba inmenso y no se podía apagar por que el viento era muy fuerte, el señor estaba ahí todavía, le dijimos que se haga a un lado y que no entre, pero no ha hecho caso, y justo vino un remolino y lo quemó todo, el hombre terminó desnudo, lo ayudamos después y lo cubrimos para llevarlo en ambulancia”, agrega el relato del vecino.

El hombre fue atendido en el hospital de la región e ingresado a terapia intensiva, tendría graves quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo según el reporte médico.

“Se hace el ingreso de un masculino de 57 años, de la localidad de La Victoria con graves quemaduras, con casi el 90 por ciento de la superficie corporal, lo que hace que su situación actual sea bastante critica, el paciente todavía está en terapia intensiva, pero su situación se agrava”, explica el reporte médico publicado por el portal Todo Noticias Tarija.

El adulto mayor permanece en coma inducido, mientras que las labores para sofocar el fuego continúan y autoridades iniciaron campañas para recolectar ayuda para los bomberos y voluntarios.

