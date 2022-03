Un incendio se produjo en el tercer piso de un domicilio en la zona Villa Victoria

La Paz

El comandante de Bomberos de La Paz, coronel José Morales, informó este miércoles, que en horas de la tarde se produjo un incendio en el tercer piso de un domicilio ubicado en la zona Villa Victoria de La Paz, el fuego arrasó con toda la infraestructura de ese piso, personal de Bomberos Antofagasta se habría constituido al lugar, logrando controlarlo.

La autoridad afirmó que por el momento se desconocen las causas que provocó este hecho, se evacua a las personas que habitaban el inmueble, no solo del tercer piso sino del segundo, debido a la afectación causada por el incendio.

Una persona logró escapar del incendió, mientras que el personal de bomberos recató a un can.

“Tenemos información que al momento del incendio había una persona y un can, la persona logró salir y el can fue rescatado por personal de bomberos, no tenemos personas heridas”, detalló Morales.