Una decena de delincuentes armados atracaron una tienda de repuestos

Santa Cruz - Bolivia

Un violento atraco se registró la noche del jueves en una tienda de repuestos ubicada en la avenida Mariscal Santa Cruz y 7mo Anillo. Los delincuentes ingresaron con armas de fuego redujeron a los propietarios y sustrajeron 23 mil bolivianos además de otros objetos de valor.

Orlando Padilla, víctima del atraco, señaló que al menos 10 delincuentes irrumpieron en la tienda, los maniataron y los golpearon, mientras arrasaban con el dinero, joyas y celulares.

"Me amenazaron, me dijeron que me iban a matar, mientras mi hijo lloraba de miedo", dijo Padilla visiblemente angustiado, esperando que capturen a los malhechores. Dos de estas personas habrían visitado la tienda en dos oportunidades antes de cometer el delito, con el pretexto de cotizar un repuesto. Tras cometer el atraco, los delincuentes fugaron en dos vehículos, estos fueron captados en las cámaras de seguridad.