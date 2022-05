Vuelven los atracos en moto: Roban a punta de ‘cuchillo carnicero’ a una joven

Santa Cruz, Bolivia

Una joven de 23 años, que fue asaltada de forma violenta el miércoles, donde delincuentes le arrebataron sus pertenencias y además recibió amenazas con un ‘cuchillo carnicero’ cuenta lo sucedido.

El hecho ocurrió en el barrio Sagrado Corazón del 7mo. Anillo de la avenida Alemania, la tarde del 11 de mayo.

La víctima relató que salía de su trabajo cuando fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta. “Uno de ellos se bajó y amenazó con un arma blanca, me jaló la cartera, me tiró al piso, me sacó la billetera, mi celular y se dieron a la fuga”, añadió.