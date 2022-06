Una joven embarazada se crucificó para denunciar malos tratos del SLIM, la institución pedirá informes

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Una mujer con cuatro meses de gestación se crucificó en una de las palmeras la plaza principal de la ciudad de Cochabamba para denunciar malos tratos de los funcionarios en los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y la falta de justicia ante su caso.

La joven de 19 años fue violada y está embarazada producto de ese flagelo, el agresor le amenaza e intentó que abortara, ahora, teme por la vida ambos.

"Temo por mi vida, que él me haga daño, porque conoce mi casa y tiene moto, me da miedo que me atropelle, me haga daño o me mande con sus amigos", develó la víctima.

Para obtener ayuda fue a la oficina municipal y señaló que no quisieron tomar su denuncia, que fue derivado por la Fiscalía. Además, le dijeron que debía conciliar con el sujeto.

"Primero hice la denuncia al abogado y él me dijo que vaya a la Fiscalía a denunciar. Fui a la Fiscalía y me derivaron al SLIM para que me hagan la valoración psicológica. En el SLIM me trataron mal con palabras vulgares, me jalonearon, incluso me dijeron que concilie con el violador, ¿por qué le estás denunciando si es el papá de tu hijo?', me dijeron", agregó.

El abogado de la joven indicó que los funcionarios la revictimizaron y el caso está en riesgo de ser rechazados por la Fiscalía.

"No le creen. La víctima salió del SLIM llorando, prácticamente escapando porque le han revictimizado. Le hablaron con palabras muy vulgares, le jalonearon, le maltrataron. Es lo que estamos denunciando ahora. Con estos informes psicológicos, la Fiscalía lo que hará es negar la denuncia, o rechazar, que es lo peor. El agresor le está llamando para quitarle la vida", afirmó el abogado Roberto Orellana.

SLIM anuncia que pedirá informes sobre malos tratos y anuncia sanciones

Al respecto, Tatiana Herrera, jefa del SLIM, indicó que en cuanto conocieron del caso, se trasladaron al lugar para atender a la joven.

"No recibimos ninguna denuncia (del mal trato) en jefatura, pero al percatarnos de esta situación que se estaba dando en la plaza, inmediatamente dejé reuniones para ir a buscar a la víctima que está embarazada y se estaba exponiendo. Llegamos, conversamos con abogados patrocinadores y les pedimos que la denuncia siga el conducto que tenía que ser: en jefatura central, donde trajimos a la víctima", dijo la funcionaria.

Herrera afirmó que pidió informe a los funcionarios, para verificar la denuncia y anuncia sanciones.

"De verificarse el hecho porque parece que es tal como ella dice, creemos más en la voz de la propia víctima, van a ser sancionados como corresponde. Evidentemente, fue víctima de un mal trato en un punto (del SLIM). Ya hemos coordinado con los abogados para que ante situaciones parecidas, voy a recibir las denuncias. Es importante que la sociedad lo sepa", agregó.

Explicó que en el SLIM no se reciben denuncias de violencia, sino que se llevan a cabo requerimientos que se piden en base a procesos, en este caso, de una denuncia de violación. En todo caso, afirmó que acompañarán a la joven en el proceso.