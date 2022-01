Una madre continúa buscando a su hija con desesperación tras ocho años de estar desaparecida

La Paz

Doña Lidia es la madre de Juliva, una joven que desapareció hace ocho años, su progenitora no pierde las esperanzas de encontrarla.

“Como de costumbre ella sale de la casa aproximadamente a las 7:30, ese día sale me da un besito nunca más volvió. Hasta el día de hoy me pregunto será ese el último beso que me ha dado mi hija. Ayer era su cumpleaños, cumplió 29 años”, manifestó doña Lidia.