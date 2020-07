Una mujer pide ayuda para enterrar a su esposo

Cochabamba, Bolivia

Este es el drama que viven cientos de familias, le contamos la historia de Doña Noemí, ella pide ayuda para enterrar a su esposo, su compañero de vida falleció el fin de semana, no tiene recursos para el sepelio y el cadáver permanece en su domicilio desde el día lunes.

El esposo de Noemí tenía 49 años, murió por problemas en la vesícula, su cuerpo sin vida está en la vivienda, ubicada en la zona de San Isidro. Lamentablemente esta era una familia de escasos recursos y ahora no se tiene el dinero para comprar el ataúd.

“Ayúdenme por favor, no tengo dinero, no tengo ni un centavo. Mi esposo sigue adentro, pido ayuda a las autoridades, ruego que me apoyen. ¡No tengo ni siquiera para el cajón! ¡Vivo en alquiler y debo todavía!”, clamó en medio de lágrimas la esposa del fallecido.