Una niña de 12 años era violada por su cuñado desde que tenía 8 años

La Paz, Bolivia

Una niña de 12 años fue violado por su cuñado en su propia casa durante 4 años. El agresor fue detenido y está acusado por el delito de violación de infante, niña, niño, adolescente, con agravante.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó a José Luis Nacho Mamani, de 35 años de edad, el sujeto que agredió sexualmente en reiteradas ocasiones a la menor. El hombre era cuñado de la víctima y cometió todos los abusos al interior de su domicilio.

“La víctima actualmente tiene 12 años, pero cuando comenzó la violación tan solo tenía 8 años. Han pasado 4 años donde una menor de edad ha sido víctima de violación en constante oportunidades. No puede ser que se cometan estos delitos y los padres no se enteren, no podemos tolerar ni fomentar el silencio al interior de nuestros domicilios”, manifestó la autoridad.