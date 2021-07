Universidad de Salamanca determinó que no hubo manipulación de los resultados de las elecciones generales de 2019

Cargando...

En una entrevista efectuada en el programa “Que No Me Pierda”, Juan Manuel Corchado funcionario y responsable de la Universidad de Salamanca, dijo este jueves que no existe nada que les haga pensar que los datos de las elecciones generales del 2019 hayan sido manipulados de forma voluntaria.

“El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha quedado a ese nivel, ellos han dicho como nosotros hemos dicho que este proceso está lleno de irregularidades que nosotros hemos identificado, posiblemente creo que hemos identificado más irregularidades de las que aparecen en el informe de la OEA de la que podemos decir una vez cometida la infracción, la irregularidad esto ha generado, ha provocado una manipulación en los datos que pueda cambiar el sentido del voto del resultado de las elecciones, de ahí que yo te puedo garantizar que no hemos identificado ningún problema, ni nada que nos haga pensar que esos datos hayan sido voluntariamente manipulados”, puntualizó Corchado.

El funcionario señaló que la Fundación de la Universidad de Salamanca se adjudicó esta licitación mediante convocatoria que lanzó la Fiscalía y que el trabajo fue elaborado por un grupo de más de 100 profesionales, agregó además que el monto que recibieron como pago no alcanzó para cubrir los gastos efectuados en este análisis técnico.