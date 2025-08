“Usaban códigos policiales”: Víctima de atraco en lechería rompe el silencio

Uno de los trabajadores que fue maniatado y agredido durante el atraco a una lechería el pasado 9 de febrero en Buena Vista, aseguró en exclusiva a la Red Uno de Bolivia, que los agresores usaban códigos policiales durante el robo.

“Me apuntaron, me cachearon, me ataron manos y pies, me golpearon y me torturaron, mientras me exigían la caja fuerte. Me pusieron una sábana en la cabeza para que no pueda verlos. Ellos se identificaron como policías en el allanamiento, además indicaron que iba a venir un fiscal. Hemos estado viendo las imágenes y saliendo del trauma que dejaron, hemos podido identificarlos a dos como policía”, afirmó la víctima.

Según el afectado, los supuestos policías utilizaban códigos como “capi”, “Charly” y “bravo”, además de otras jergas propias del ámbito policial.

Por su parte, la abogada de la familia aseguró que, a seis meses del violento atraco, aún no se ha identificado a ningún sospechoso.

Mira la programación en Red Uno Play