Vecinos dan 72 horas para solucionar el derrumbe de talud en el botadero de K'ara K'ara

Cochabamba, Bolivia

Vecinos de la mancomunidad de Arrumani llegaron hasta el relleno sanitario de K'ara K'ara, donde denunciaron que se registró un talud al interior del botadero este sábado 3 de septiembre, aseguraron que no recibieron una respuesta de las autoridades. Este lunes intentaron realizar una inspección en la zona, sin embargo esto no fue posible.

Los dirigentes intentaron ingresar al botadero pero se encontraron con las puertas cerradas con cadenas y candados.

"Estamos en el botadero de K'ara K'ara, no compactaron bien y se dio un derrumbe, de esta manera empieza a ceder. Ahora están volviendo a cavar la basura desde abajo y cargar la basura antigua, no están trabajando como debería ser", indica un comunario en el video.

Exigen declarar desastre ambiental del lugar. “Si no se hacen presentes (Alcaldía) y si no conforman el talud que está deslizado, prácticamente nosotros vamos a tomar una decisión que por estrategia no la vamos a decir con todos nuestros vecinos, con toda la dirigencia”, advirtió Vicente Hinojosa, dirigente de la mancomunidad de Arrumani, en declaraciones a la Red Uno, el sector dio un plazo de 72 horas para subsanar el deslizamiento.

“Ahora queremos evidenciar, pero como se puede apreciar, están con los candados. No nos dejan ingresar porque quieren tapar el mal manejo que está haciendo la empresa Colina, en complicidad con el municipio, con la supervisión que no nos deja entrar en este momento”, reclamó el dirigente.

El grupo movilizado también denuncia que existe una gran cantidad de llantas. Pide un control de ese tipo de residuos, a fin de evitar un incendio como el ocurrido en el pasado. En medio de todas estas denuncias, los trabajadores de la Empresa Municipal de Servicio de Aseo (EMSA) realizan el ingreso de basura con normalidad. El área no se encuentra bloqueada.

