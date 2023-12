Vecinos de la Cumbre Sivingani destruyeron la casa de presuntos 'ladrones'

Cochabamba, Bolivia

Vecinos de la Cumbre Sivingani, zona sur de la ciudad, cansados de sufrir constantes robos, destruyeron la vivienda de una familia a quien acusan de los hechos delincuenciales que ocurren en la zona.

La destrucción de la precaria vivienda ocurrió este domingo 3 de diciembre, los molestos comunarios desalojaron a los ocupantes del domicilio, poco después procedieron a demoler el inmueble.

Ahora esta familia vive en una carpa a la intemperie, junto a menores de edad. Piden ayuda a las autoridades y justicia por lo ocurrido con su casa.

“Escuché lo que ha sonado, he salido y me encontré a los vecinos amontonados. Fui a preguntar a una señora, quien directamente me dijo, tú y el otro chico son cómplices (…) Luego me fui a barrer mi patio, luego una mujer dijo ellos siempre son, hay que destruir su casa, traigan tractor. Nos obligaron a sacar nuestras cosas, nos dieron una hora, a picotazos destruyeron nuestra casa”, relató la afectada.