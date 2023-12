"Denunciaré esta extorsión", las últimas palabras del policía encontrado sin vida

Cochabamba, Bolivia

El cuerpo sin vida del sargento Humberto E. M. de 40 años, colgado de un árbol en la OTB “Okosuro”, sector de Liriuni, municipio de Quillacollo. Era buscado desde el pasado 25 de noviembre y fue encontrado sobre la ladera de un río la noche de este domingo 3 de diciembre.

El uniformado debía presentarse a su audiencia de revocatoria de sus medidas cautelares, este martes 28 de noviembre, estaba acusado por el delito de violación. El oficial fue visto por última vez cuando salía de su fuente laboral Radio Patrullas 110, en las calles Buenos Aires y Mariana Melgarejo, en inmediaciones del Parque del Arquitecto.

El cuerpo sin vida permanece en el Instituto de Identificaciones Forense (IDIF), para su autopsia de ley correspondiente.

“Él no ha tomado esa determinación, yo hablé con él el día sábado y estaba dispuesto a denunciar la extorsión, porque ella lo amedrentaba y le decía que de una vez le pague, porque si no le iba a cagar en el proceso. Ahí me dijo, yo tengo mis hijos, yo te quiero a vos, voy a denunciar esta extorsión”, dijo la esposa del sargento, Marianela Fernández.