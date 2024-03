"Vi al niño caminar descalzo y solo", contó la comerciante que encontró a Lucas

Santa Cruz, Bolivia

Lucas Paz fue secuestrado por dos hombres a bordo de una moto en Santa Cruz, una comerciante lo encontró en la ruta a Warnes, lo vio caminar descalzo y totalmente desorientados por la calle.

“Yo lo encuentro caminando frente a mi negocio, solito, estaba sin zapatos, agarrando su buzo. Lo vi completamente solo, me acerque a él y le pregunté ¿Tú mamá y papá? Entonces le dije vamos y le agarré de su manito”, contó la comerciante.

Mientras caminaban la mujer vio que Lucas estaba temeroso y lo único que respondía a sus preguntas era: “quiero a la policía, ellos me van a llevar a mi casa”, mientras sujetaba con fuerza la mano de la comerciante.

El hallazgo fue confirmado por el fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

“Soy madre de familia y me alegra que el pequeño volviera con su madre. No sabía quera el niño buscado, al enterarme me conmovió y pensé cómo estará su familia”, relató a la Red Uno la mujer que llevó a Lucas a la policía.