Vicepresidente Choquehuanca tildó de “ladrones y flojos” a los profesionales no indígenas

La Paz, Bolivia

Este sábado se realizó la primera cumbre de profesionales de la provincia Pacajes, en el departamento de La Paz, a este evento asistió el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.

Cuando subió a la testera tildó de “ladrones y flojos” a los profesionales no indígenas, la segunda autoridad del país manifestó que a las personas indígenas se los trata como si no tuvieran consciencia.

“Somos de Tiwanaku y tenemos amuyu (consciencia). Tenemos consciencia; pero, como si no tuviéramos consciencia, ellos por eso nos quieren enseñar. Y nosotros decimos no, nosotros no sabemos, ellos tienen que venir, los licenciados tienen que venir a enseñarnos. ¿Qué nos van a enseñar? ¡A robar nos van a enseñar! Nosotros les podemos enseñar, ellos bien flojos son”, declaró el vicepresidente en su discurso en idioma aymara.