VIDEO: Cantante mexicano, Lalo Mora, acusado de abuso sexual

México

Pedro Carrizales, quien es legislador de San Luis Potosí, presentó una demanda en contra Lalo Mora por abuso sexual, tras trascender un video en el que se ve al ex integrante de "Los Invasores del Norte" acosando sexualmente a una fan con la que se tomó una foto después de un concierto.

Es así que la mañana de este viernes, "El Mijis" acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar dicha denuncia con lo que busca que se deje de normalizar la violencia contra las mujeres.

"El Mijis" publicó un mensaje en Twitter, donde dice que no es posible que frente a tantos ojos abusen sexualmente de las mujeres y nadie diga o haga algo.

"Lalo Mora nos salió 'Invasor'¿ pero del cuerpo de las mujeres. No puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. Y ¿Si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija? Hoy lo denuncié, la próxima semana voy al Congreso a proponer la castración laboral”.

Fue por redes sociales que comenzó a posicionarse un video en donde el cantante Lalo Mora aparece realizando actos machistas contra una de sus fans, luego de que ésta se tomara una fotografía con él. En tan sólo 12 segundos el cantante aprovecha su figura de poder y después de haberse tomado una fotografía con la mujer, le toca sin su consentimiento un seno.

Ante lo sucedido la joven muestra su cara de asombro e incomodidad, mientras que el llamado “Rey de mil coronas” se aleja rodeado de hombres. De acuerdo con lo revelado, el video fue captado presuntamente después de un concierto que ofreció en Pico Rivera, California. Como era de esperarse, la publicación causó controversia en redes sociales.

Los comentarios y críticas no se dejaron esperar, como: " hay que cancelar a este artista por acosar mujeres". “Wtfff pinché pervertido”; “El sigue haciendo de la suyas porque nadie le pone un alto”; “Machismo e toda la expresión”; “Viejo asqueroso”; “Es una falta de respeto, lo que está haciendo ese viejo rabo verde”; “Pelado naco corriente”; Q coraje!! pero se nota q la chava no supo cómo reaccionar”. Seguramente esto no quedará impune y la denuncia de "El Mijis" llegará a las instancias que tenga que llegar.