VIDEO: El nuevo guionista de Boruto será Masashi Kishimoto

Cargando...

Japón

Naruto es un personaje famoso y de los más reconocidos a nivel mundial. La historia sobre ninjas se refleja en mangas, anime, películas, videojuegos y una gran cantidad de ropa y artículos relacionados con los personajes, y es todo esto lo que ha llevado a esta serie a volverse la favorita de muchos y tener éxito en el mundo de los dibujos animados.

El manga Boruto: Naruto Next Generations, la secuela, narra las aventuras del hijo mayor de Naruto Uzumaki; dicha historia tenía como guionista a Ukyo Kodachi, pero tal parece ya no será así. Y es que Masashi Kishimoto, quien había optado por no involucrarse en la producción de Boruto, pasará a realizar los guiones del manga a partir del número 52.

"Respecto al manga Boruto, con la publicación del capítulo 52 en la edición de diciembre de (la revista) V Jump (a la venta el 21 de noviembre), la estructura de producción cambiará. Muchas gracias al Sr. Kodachi, quien hasta ahora ha sido el guionista. En el futuro, la serialización de ahora en adelante será de acuerdo a los guiones del maestro Mashashi Kishimoto", se reveló en redes.

Existen opiniones diferentes, están los que se alegran de que Kishimoto se vuelva a hacer cargo del universo de los ninjas, pero también están los que creen que no sea buena idea cambiar de guionista en medio de una historia.