Buscando más Ootsutsuki

El evento Área 51, fue un evento publicado en Facebook que evolucionó a varios otros, incluyendo el ahora “Naruto Run”, el que se había cancelado para el día de hoy, 20 de septiembre, y ante todo lo acontecido los fans de Naruto no se dan por vencidos.

“I’m not gonna run away and I never go back on my word, that is my nindō! My ninja way!”

Ya se han visto a varios corriendo en búsqueda de más Ootsutsuki, a través de transmisiones en vivo de varios medios, y pues, como todos conocemos, Área 51 siempre ha sido rumoreado por contener alienígenas por ser una base súper secreta. La misma descripción del evento decía que si corremos a lo Naruto, podemos movernos más rápido que las balas. Veamos esos alienígenas.

Y para los que no conocen, Ootsutsuki son los villanos más recientes del anime Naruto, quienes resultan ser alienígenas de otras dimensiones. Y si, Naruto es una serie basada en ninjas, por más que no lo parezca.

El Naruto Run es un estilo de correr que, según Masashi Kishimoto, aparentemente provee más rapidez a los ninjas, y se emplea corriendo doblado hacia adelante con los brazos hacia atrás. Pero de que vale explicar esto, pues la mayoría seguramente han tratado de correr de esta forma en sus tiempos de intermedia.

Más adelante estaremos pendientes sobre qué novedades se dan en este histórico momento.