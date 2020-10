VIDEO: Juanes fue perseguido por policías al robarse un Tesla

Cargando...

Juanes ha publicado abiertamente en su cuenta de Instagram un vídeo de más de cuatro minutos, donde cuenta lo que le ha acontecido recientemente en Miami.

El cantante confiesa que se robó auto #noesloqueparece, el colombiano manifiesta cómo la policía apareció en su casa preguntando por él, porque tenía un auto robado en su poder, hasta que comprobaron que efectivamente, el auto que estaba en su garaje no era el suyo y que su Tesla, exactamente igual, seguía en la puerta del restaurante donde había cenado con su mujer. Pero, cómo sucedió esto?

Así cuenta el cantante esta loca historia:

Pero Juanes no se quedaba tranquilo y, al ver que los policías seguían en la puerta de su casa, salió a enseñarles la aplicación del coche en su móvil. "¿Pero está seguro de que es su coche?", dice que le preguntaban los policías. Entonces, Juanes cuenta que va a comprobarlo porque el coche "era exactamente igual": "Abro el carro y, cuando miro para dentro, veo una servilleta y otras cosas. Y digo: 'Mierda, éste no es mi carro".

"Señor oficial, yo no entiendo cómo me monté en este coche. Y cómo me abre y cómo anda", cuenta Juanes que le explicaba al policía mientras los dos estaban "muertos de la risa". "En 20 años nunca me había pasado algo así", explica Juanes que le decía el policía.

Karen Cecilia y Juanes se habían robado un auto sin darse cuenta, en Miami, el cantante lo reconoció y lo contó en sus redes para que no se malinterprete después, y aseguró que será algo de lo que siempre se acordarán cada vez que estén en esta ciudad.

A partir de ahí, la policía llamó al dueño del coche, que acude al domicilio de Juanes y explica que se había dejado la llave del coche dentro del mismo. "Por eso cuando yo llego, el coche se abre, arranca y se va", aclara Juanes. "Nos abrazamos y nos reímos, porque esto es muy loco", reconoce el cantante.



Pero la historia no acaba aquí, porque minutos después, Juanes se ve montado en la parte de atrás de la patrulla de policía "como regañado". Iba a por su coche: "Llegamos al restaurante y veo mi coche ahí aparcado, exactamente el mismo coche, un Tesla". "Conclusión: en estos coches no se puede dejar la llave dentro porque se abre la puerta, te montas y arranca", termina Juanes su vídeo.