VIDEO: Madonna decide tatuarse por primera vez a los 62 años

La icónica cantante estadounidense e intérprete de “Like A Virgin” ha querido homenajear a sus hijo y acudió con el famoso tatuador East que tiene su estudio en West Hollywood’s. El especialista en Tattoos compartió el trabajo que le hizo a La Reina del Pop en su cuenta de Instagram.

Madonna también compartió un álbum de fotos de su experiencia con su primer tatuaje. En la imágenes, la cantante lleva puesta una bandana a modo de cubrebocas y un suéter con estampado de rombos. En las primeras fotos se alcanza a ver cómo habla con East sobre lo que se quiere plasmar en su piel y en otras, el tatuador aparece trabajando en la muñeca de la cantante mientras ella se aguanta el dolor y con la otra mano, se sostiene la cabeza con fuerza.

En el diseño de su tatuaje se lee: “LRDMSE”, que son cada una de las letras que representan la inicial de cada uno de sus hijos. Lourdes de 24, Rocco de 20, David de 15, Mercy de 14, Stelle de 8 y Estere también de 8.

Madonna escribió sobre el pie de foto de su publicación: “Inked for The Very First Time”, un aparente guiño a su éxito de 1984, “Like a Virgin”.

El tatuaje en honor a sus hijos se da a casi una semana de que La Reina del Pop compartiera con sus fanáticos de Instagram un video en la que parece abrazando a todos sus hijos . Sobre el pie de foto de la publicación escribió: “Un hermoso recuerdo”.