VIDEO: Para las fans de Gabriel Soto, el galanazo aún no se casa

México

La actual pareja de Gabriel Soto, la conocida Irina Baeva, reveló que no planea casarse con el actor, al menos por ahora, lo que no significa que no lo hará. Ahora lo que quiere primero es obtener la ciudadanía mexicana, y lo demás asegura que llegará por añadidura.

En una entrevista, Irina confesó que se encuentra enfocada en quedarse a vivir en México y luego el matrimonio surgirá con su pareja Gabriel Soto. Explicó que decidió esto desde que la pandemia azotó al mundo.

“La verdad creo que el 2020 una de las cosas que nos enseñó es que no podemos hacer planes para nada. Yo creo que aquí el objetivo de nosotros es seguir creciendo como pareja, nosotros estamos muy bien, estamos muy contentos y pues vamos a ver que nos prepara el destino”, reveló Irina Baeva.

La famosa actriz explicó que por el momento, obtener la nacionalidad se ha visto retrasada debido a la pandemia por el coronavirus. Sin embargo, seguirá buscando obtenerla, pues considera que México es su segundo hogar.

“Es complicado por la mayoría, sobre todo de lugares de gobierno, de instituciones de gobierno están cerradas. Para mí México es mi… ya ni siquiera puedo decir segunda casa, porque es mi primera casa, es donde más tiempo paso y me encanta el país, me encanta su gente”, comentó Irina Baeva.

Asimismo, Irina Baeva detalló que México es un país que le encanta por el clima, la gente y la comida:

“Siempre digo, el clima, la gente y la comida son mi top tres. Se abren muchas oportunidades para la gente que llega, nos adopta a todos como sus hijos y yo sería la más feliz de ser efectivamente mexicana, ya soy mexicana de corazón, ahora sería ya mexicana en papel”, detalló la pareja sentimental de Gabriel Soto.