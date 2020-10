VIDEO: Se estrena spin off de The Walking Dead World Beyond

Cargando...

EE.UU.

Una serie, que sin lugar a dudas ha ganado muchos seguidores y fanáticos que no ven la hora de volver a disfrutar y empatizar con su serie de zombis favorita. Saqueos de supermercados, gente viviendo con miedo entre paredes, una mortífera amenaza exterior y una búsqueda desesperada de una cura, de una vacuna.

Las imágenes se han podido ver en The Walking Dead (TWD), que este mes cumple 10 años al aire. Pero, irónicamente, se repiten también en los noticieros internacionales por la crisis del coronavirus.

“La relevancia está ahí. Esto (TWD) encaja con nuestros tiempos y nos ayuda a entender cómo es la vida dentro del caos”, dijo Aliyah Royale en una videoconferencia de prensa.

La actriz es una de las protagonistas de The Walking Dead: World Beyond, el segundo spin-off, tras Fear the Walking Dead, de la serie inspirada en las novelas gráficas de Robert Kirkman. Estrenada ayer a las 22:00 horas por AMC tras un retraso de meses por Covid-19, la producción, que constará de dos temporadas y 20 episodios en total, arranca en el año 10 después del holocausto zombi.



Si en el show emblema los personajes adultos añoran el viejo mundo, aquí el eje es un grupo de adolescentes criados en el postapocalipsis, para los que el caos es la normalidad. Habitan una comunidad en Nebraska que, con sudor y sangre, mantiene a raya a los zombis, y poco o nada rememoran de los días antes de que los cadáveres se levantaran.

Cargando...

“Han visto cosas horribles. Sus traumas saldrán a la superficie y ellos tendrán que aprender a vivir en comunidad”, agrega la estrella.

Royale encarna a Iris, una chica de ese asentamiento, cuyo padre fue abducido por la República Cívica Militar (CRM, por sus siglas en inglés). Sí, se trata del misterioso gobierno, lleno de armas de alto calibre y recursos, que se llevó a Rick Grimes (Andrew Lincoln) en la novena temporada de TWD. ¿La razón? El progenitor de Iris, un brillante científico, puede ser la clave para hallar, de una vez por todas, la cura contra la pandemia.

Iris no confía en la CRM y cree que la severa líder de alto rango Elizabeth (Julia Ormond), que llegó a Nebraska, tiene mucho qué ocultar cuando le dice que su incomunicado padre está bien. En secreto, junto con su hermana Hope (Alexa Mansour) y un grupo de amigos, se aventura en el mundo salvaje para averiguar más al respecto.

“Las otras series lidian con pequeñas comunidades, lo que saben del mundo es a nivel local. Aquí, el espectador comenzará a aumentar su conocimiento sobre cómo está Estados Unidos en general. Vamos a ver quién está a cargo de todo y cuál es el orden jerárquico. Muchas cosas van a hacer que aspectos de los otros shows cobren sentido”, explicó Nico Tortorella, quien da vida a Felix Carlucci, un guardia de la comunidad de Nebraska.

En World Beyond, cuyo showrunner es Matt Negrete, la mitología respecto a los zombis es distinta. Los caminantes no se llaman así, sino que estos personajes los bautizaron como “empties” (vacíos). La inclusión, por otra parte, es un tema que la franquicia siempre se ha tomado a pecho, pero aquí estira la liga más.

Cargando...

Iris, Hope y Huck (Annet Mahendru), tres chicas complejas son interpretadas por actrices étnicamente diversas. La primera es afroamericana, la segunda México-egipcia y la tercera afgana, minorías sin demasiado protagonismo dentro de Hollywood.