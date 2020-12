VIDEO: Tom Cruise arremete contra miembros del set de Misión Imposible por no guardar distancia

Cargando...

Como toda persona que sigue un estricto protocolo de medidas de bioseguridad, Tom Cruise expresó con justa razón su enojo contra algunos miembros de la producción de Misión Imposible 7 que no respetaron las medidas sanitarias para prevenir los contagios de Covid-19 durante las grabaciones de la exitosa saga, cuyo estreno será el próximo 19 de noviembre de 2021 si la pandemia de coronavirus lo permite.

En un audio se escucha al actor estadunidense regañar a una parte del equipo de producción por no respetar la sana distancia. De acuerdo con Variety, dos miembros del set se encontraban parados muy cerca del otro frente a la pantalla de una computadora, lo que causó la molestia de Tom Cruise. Te recomendamos:

El legado de Chadwick Boseman es arte puro y transformador: Viola Davis recuerda al actor​. "Somo es el estándar de oro, están allá en Hollywood haciendo películas por nosotros. Estamos creando miles de trabajos, malditos hijos de pu... porque creen en nosotros y en lo que hacemos. Cada noche hablo con cada maldito estudio, compañías de seguros, productores y nos están viendo y nos ponen de ejemplo para hacer sus películas -en Hollywood-. Estamos creando cientos de puestos de trabajos", se escucha decir a Tom Cruise.

Asimismo, el actor menciona a estas personas que no quiere volver a ver que no respetan las medidas de higiene o tendrán que dejar el set de Misión Imposible 7. Indica a su vez que no quiere volver a ver a nadie incumpliendo las medidas de bioseguridad y si incumplen se deberán atener a las consecuencia.

Según indica Variety, Tom Cruise ha sido muy estricto en seguir los protocolos y medidas para evitar los contagios en el set de la película en Reino Unido, luego de que en Italia, la grabación de Misión Imposible 7 sufriera retrasos debido a que 12 personas del set dieron positivo a Covid-19.

"Puedes decírselo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada (...) Así que lo siento, esto es por encima de sus disculpas. Te lo he dicho, y ahora lo quiero, y si no lo haces, estás fuera. ¡No vamos a parar esta película!", dijo el actor.