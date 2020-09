VIDEO: Tom Cruise, sin doble, salta al vacío durante "Misión imposible 7"

Cargando...

EE.UU.

Tom Cruise no deja de impactar con las decisiones que toma en cada uno de sus proyectos, y la saga de Misión Imposible no es la excepción, ya que en su séptima versión, que se reanudaron este domingo, el actor sorprende con una peligrosa escena en la que salta desde una montaña en Noruega.

Con 58 años, y conocido por ser uno de los pocos actores que realiza él mismo la mayoría de sus escenas de acción, fue captado mientras se lanzaba desde una motocicleta que iba a toda velocidad hacia el vacío.

La producción se sitúa en la montaña Helsetkopen, en el pueblo de Hellesylt, Noruega. Se trata de la última parada que el elenco bajo la dirección de Christopher McQuarrie, quien también compartió una imagen del set en su cuenta de Instagram.

Cargando...

De acuerdo con Variety, los integrantes de las grabaciones se encuentran aislados dentro de dos cruceros separados para evitar exponerse a cualquier tipo de infección por Covid-19, ya que los hoteles de la región son insuficientes.



El rodaje de Misión Imposible 7 tiene pensado permanecer en el país y realizar actividades hasta finales de este mes, y sería hasta noviembre de 2021 cuando llegue a la pantalla grande.

No es la primera vez que Tom visita Noruega para grabar alguna escena de acción, fue en “Misión Imposible: Fallout” (2018) donde el actor escaló el acantilado Preikestolen.

“Es un país hermoso. No veo la hora de volver. Estoy muy emocionado, al igual que todo el equipo, por volver”, dijo Cruise a Deadline en julio pasado.

Ante todo esto fans del actor confirman en redes que Cruise es un actor imposible. Tras viralizarse el video en redes sociales, fanáticos de la estrella y la saga de acción discutieron sobre lo valiente que es el actor al grabar ese tipo de escenas. Algunos usuarios incluso destacaron su edad para reafirmar que, pese a que ya es un actor grande, sigue filmando como en sus primeras películas de acción.

“Yo creo que ya va siendo hora de que reconozcamos a Tom Cruise como una de las estrellas más grandes de Hollywood. Cualquier persona que se implique así en sus proyectos tiene toda mi admiración y respeto”, dice el usuario @joseluisrubin.

También se pueden leer comentarios como: “Christopher McQuarrie y Tom Cruise están llevando ´Misión Imposible 7´a otro nivel” y “Tom Cruise con 58 palos (años) salta en paracaídas desde una moto tras lanzarse al vacío en un barranco y yo me he golpeado el meñique al levantarme de la cama y ya no remonto”.

Cargando...

No conforme aún con sus escenas peligrosas en el planeta, Tom también ya está planeando grabar en el espacio junto a la NASA y el empresario Elon Musk. Hasta hace algunas semanas, Universal Pictures mostró interés para encargarse del proyecto cuya producción se estima en unos 200 millones de dólares y con la dirección de Doug Liman (“Edge of Tomorrow” y “American Made”).

Si se logra concretar un plan para la filmación, se convertiría en la primera película rodada en el espacio, específicamente, en la Estación Espacial Internacional (EEI).

“La NASA está emocionada de trabajar con Tom Cruise en una película a bordo de la Estación Espacial Internacional. Necesitamos cultura mediática popular que inspire a una nueva generación de ingenieros y científicos que hagan realidad los ambiciosos planes de la NASA”, dijo en mayo Jim Bridenstine, administrador de la agencia estadounidense.