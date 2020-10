VIDEO: Wisin se disculpa con todas las féminas por letras de sus canciones

Cargando...

EE.UU.

El tema del género urbano ha tenido muchos pormenores en el camino y en ocasiones ha generado polémica por sus letras machistas, siendo acusado durante años de cosificar a las mujeres a través de sus letras y en algún punto promover la violencia hacia ellas. Al respecto, Wisin considera que esto se debió a la poca experiencia que los exponentes tenían en ese momento.

Sin embargo, el músico reprocha cualquier acto de violencia hacia la mujer, por lo que hoy, siendo uno de los cantantes más importantes de reggaetón, busca ayudar a las jóvenes promesas femeninas que desean abrirse camino en la música.

“Al principio del boom del reggaetón por inmadurez, nuestras letras no eran dirigidas a engrandecer a la mujeres en muchos aspectos y de los errores uno aprende; descubrimos que el verdadero poder lo tienen las chicas, qué bueno porque lo entendimos a tiempo; hoy Natti Natasha, Becky G, Karol G y Jennifer Lopez representan lo que pueden llegar a ser millones de mujeres”.

El cantante de 41 años se muestra preocupado ante los feminicidios que afectan a Latinoamérica y en especial a Puerto Rico, país que durante el primer trimestre del año registró más de mil 385 feminicidios, 85% de ellos a manos de sus parejas o ex.

Cargando...

“La justicia en Puerto Rico debe ser más estricta con este tipo de casos, no puedo entender cómo hoy no se ha erradicado”.

Aunque Wisin considera que los medios de comunicación han tenido su parte de responsabilidad en la manera en la que se les ha cosificado a las mujeres, también está consciente que el problema viene desde casa y por ello considera que las familias también deben educar a los hijos en favor al respeto e igualdad entre hombres y mujeres.

“Lo más importante es la familia, tengo dos hijos y creo que los padres debemos educar, le damos mucha responsabilidad al colegio, la escuela y a los medios, pero tenemos que darles las herramientas a nuestros hijos para que cuando se enfrenten a situaciones atroces tomen decisiones correctas”, indicó.

El músico pide a las autoridades ser puntuales con las búsquedas de mujeres que a diario desaparecen y con los castigos que se da a aquellos que atenten contra su vida y su integridad.

“Hay cosas que debemos atacar de frente, no podemos permitir que a una niña la secuestren o desaparezca y hasta dos días despues comience la búsqueda porque le estás dando 48 horas a gente que no tiene escrúpulos para hacer lo que quieran con ellas y no hay que permitirlo”.

En su afán de participar en el empoderamiento de la mujer dentro de su género musical, Wisin se unió al director Jessy Terrero para hacer Bravas, serie de YouTube Originals, producida por Natti Natasha, que sucede en Puerto Rico y gira en torno a tres jóvenes que desean triunfar en la industria de la música, mientras se enfrentan a la presión social y buscan posicionarse en un mundo dominado, en su mayoría, por la figura masculina.

Cargando...

“Las mujeres hoy en día tienen un poder enorme no sólo en la música sino en cualquier ámbito de la sociedad. Es una trama basada en chicas que desean dedicarse a la música, el mensaje es que sepan que sí se puede y no hay limitantes, me gusta estar en esto porque siento que estoy aportando a algo que puede ayudar”, añadió.