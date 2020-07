Viróloga que dijo que China creó el Covid-19, ahora teme por su vida

Cargando...

Li-Meng Yan aseguró que el gobierno de su país, China, ocultó información sobre el nuevo coronavirus, contradijo las versiones oficiales conocidas hasta el momento con relación al origen de la pandemia, huyó a los Estados Unidos, donde alista un informe revelador.



En una entrevista con el diario El Mundo, la especialista afirmó que el virus no proviene de la naturaleza ni salió del mercado de Wuhan (China).



“El mercado de Wuhan no es el origen del brote ni un animal salvaje el huésped intermedio. El coronavirus no procede de la naturaleza”, le aseguró Li-Meng Yan, el pasado 25 de julio, al medio español.

Según información de El Mundo, la investigadora trabajaba en un laboratorio, de referencia de la OMS, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong.



Actualmente se encuentra en el país norteamericano trabajando en un documento con “pruebas sólidas” para dar a conocer los comienzos del virus.



“Tengo los registros de las conversaciones que mantuve por chat y que han sido comprobadas ya por el FBI. Nada me he inventado. En estos momentos estoy preparando un informe, con pruebas médicas sólidas, con un grupo de virólogos y otros especialistas médicos para proporcionar la verdad sobre el virus y sus orígenes”, explicó.

También señaló que el pasado mes de diciembre ya tenía contacto con un especialista del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China. Esa persona le adelantó, según ella, que “en Wuhan ya sabían que había un nuevo virus Sars y que incluso habían secuenciado su genoma completo”.



Li-Meng Yan manifestó que teme por su vida y piensa que nunca podrá volver a China para reencontrarse con sus familiares y amigos, a causa de la información que tiene en sus manos.

¿Quién es Li-Meng Yang?

Es una especialista china en virología e inmunología encargada de estudiar el coronavirus en su país. En los últimas semanas, sus declaraciones se han destacado debido a una serie de hallazgos que hizo y que, según ella, la llevaron a escapar de China para refugiarse en Estados Unidos​.



En una entrevista realizada por ‘Fox News’, la científica afirmó que uno de los motivos por los que viajó a suelo estadounidense está relacionado con el hecho de que "China sabía de la existencia del coronavirus mucho antes de aceptarlo públicamente".

Asimismo, agregó que el Gobierno de su país está tratando de destruir su reputación y de planear un ataque cibernético en su contra para que se quede callada.