Virus mortífero similar al ébola se propaga entre los conejos

Varios de los estados de México y EE.UU. han sido el triste escenario de la muerte de miles de conejos salvajes y domésticos, tras contraer la enfermedad hemorrágica vírica del conejo tipo 2, o RHDV2, por sus siglas en inglés.

"Alguien los vio sufriendo espasmos y gritando. Intentamos hacerles la reanimación cardiopulmonar, pero los conejos murieron en cuestión de minutos. Se convulsionaban, gritaban horriblemente y morían", dijo a The Cut la veterinaria Lorelei D'Avolio, del Centro de Medicina Aviar y Exótica de Nueva York.

El virus, cuyo período de incubación dura cerca de tres días, casi no provoca síntomas, y solo reduce el apetito y la energía en parte de los animales. Sin embargo, durante ese periodo ataca las células del hígado del conejo contagiado, causando hepatitis. Además, lesiona otros órganos, como el corazón y los pulmones, y causa la subsiguiente hemorragia interna.

Como resultado, cerca del 90% de los conejos mueren, los demás se convierten en 'bombas biológicas', conservando la capacidad de transmitir el virus durante dos meses.

"Nos referimos a ella como 'el ébola de los conejos", describe la infección la veterinaria Amanda Jones, de Killeen (Texas).

La infección no es peligrosa para los humanos ni otros animales excepto los conejos y sus parientes más cercanos. Es exclusiva, principalmente, de liebres y conejos, aunque puede infectar a animales no lagomorfos, como las picas, capiguaras y la mara patagónica. No obstante, puede acabar con un gran número de mascotas y dañar la economía, amenazando con aniquilar las poblaciones de granjas de conejos contagiadas.

Existen dos vacunas contra la RHDV2, una española y otra francesa, pero como en EE.UU. la infección está calificada como enfermedad extranjera, la adquisición de esos fármacos se ve dificultada por los trámites burocráticos. Se espera que a finales de año estará lista una vacuna estadounidense.