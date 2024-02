Viviendas a punto de colapsar y familias evacuadas, sigue la emergencia por deslizamientos en La Paz

La Paz, Bolivia

La emergencia continúa en la zona de San Isidro, en la ciudad de La Paz, donde 10 viviendas están en riesgo de deslizamiento debido a las últimas lluvias. Asimismo, se cerró la Av. Nieves Linares de San Isidro Bajo por rajaduras y hundimientos en la plataforma.

Vecinos, preocupados, aseguran que las casas están cediendo poco a poco y las grietas se van agrandando. Creen que se debe a un problema ecológico que se activó por las recientes lluvias. 20 familias están afectadas hasta el momento, aseguran representantes barriales.

En una de las viviendas, el dueño, don Henry levantó sus muebles y se dio cuenta que las paredes estaban prácticamente partidas a la mitad.

La casa más afectada es la de Santiago Bustamente, una persona de la tercera edad que vio cómo la planta baja de su vivienda colapsó. Le notificaron para desalojar el lugar, pero eso significa abandonar el trabajo de toda su vida y de su familia.

"Desde el sábado empezó a caer despacio, ya no había cómo sacar las cosas. Anteanoche ya no se podía entrar, tuve que irme a mi taller", comentó el albañil y sastre.

La situación es crítica, las paredes de la cocina se están deshaciendo, toda la casa está con grietas. Por eso, pide ayuda a las autoridades.

Bustamente considera que ya no hay solución, ya que encontró filtraciones de agua cristalina en los machones que conforman el cimiento de su casa. Con una manguera intenta desviar el agua.

"Toda mi vida he trabajado, hemos invertido aquí, esto cuesta más de 250 mil dólares. Tengo deudas, no sé qué hacer", agregó.

Como él, las otras familias que fueron notificadas para evacuar aseguran que no tienen dónde ir y reclaman apoyo de las autoridades, también para arreglar la vía.

"El domingo los vecinos empezaron a sacar sus cosas porque las estructuras peligran. La Alcaldía no tiene dónde llevarnos, yo no tengo por dónde ir, no nos dio ni una carpa", observó.