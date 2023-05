Vocalista de The Rasmus acullicó coca antes de su concierto en La Paz

Cargando...

La Paz, Bolivia

Esta semana, la banda finlandesa The Rasmus llegó a Bolivia, luego de cinco años, como parte de su tour "Live… And Never Die", en el que presenta su más reciente álbum titulado "Rise" (2022).

El lunes 22, el grupo actuó en Argentina, donde agotaron entradas; mientras que el sábado 20 se presentó en Chile, donde se vio un “emotivo espectáculo, en que la pasión fue la estrella de la noche, entregada tanto por el público y los músicos”, según rockaxis.com. El sábado estarán en México y luego regresarán a Finlandia.

Este miércoles fue el turno de la ciudad de La Paz, donde el grupo atrajo a sus fanáticos e interpretaron temas del nuevo disco y, por supuesto, sus grandes éxitos.

No fue lo único que los músicos hicieron, pues el vocalista Lauri Ylönen mostró, a través de sus redes sociales cómo probaba la hoja de coca.

"Es la hora del almuerzo y en la altura se ve un poco diferente", dice Lauri mostrando una bolsa con hojas de coca, que es utilizada por los bolivianos para acullicar.

Entonces, el artista agarra unas cuantas hojas y se las pone en la boca, su reacción es de alivio.

"Bien", agrega.

En 2024, el grupo cumplirá 30 años de trayectoria, en los que marcó a toda una generación con temas como In The Shadows, Guilty y Sail Away. La primera visita de la banda al país fue en noviembre de 2018, cuando ofreció un concierto también en La Paz como parte de una gira mundial, informa La Razón.

El grupo está conformado por Lauri Ylönen (vocalista y compositor), Aki Hakala (baterista), Eero Heinonen (bajista) y Emilia Suhonen (guitarrista).